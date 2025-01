Meteo Sardegna: rovesci e temporali colpiranno i settori occidentali

MeteoWeb

La Sardegna è stata interessata, durante la notte, da un’ondata di piogge diffuse che hanno colpito in particolare i settori orientali dell’isola, con accumuli localmente abbondanti. Questa fase di maltempo si inserisce nel quadro delle previsioni già emesse nei giorni scorsi, confermando l’andamento atteso. Attualmente, si osserva un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche nei settori sud-orientali, mentre persistono precipitazioni significative nella fascia nord-orientale. Fenomeni più sparsi si registrano anche nelle aree nord-occidentali e nelle zone interne e centrali dell’isola, dove si segnalano piogge intermittenti.

Nelle prossime ore, l’evoluzione meteorologica prevede uno spostamento dei fenomeni verso nord-ovest. A partire dal pomeriggio, come già indicato nei precedenti bollettini, si attendono rovesci e temporali, prevalentemente isolati, che interesseranno soprattutto i settori interni e occidentali della Sardegna. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di sporadici sconfinamenti in altre aree.

L’attenzione rimane alta, data la variabilità delle condizioni atmosferiche e la potenziale intensità dei fenomeni previsti, che potrebbero localmente risultare significativi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

