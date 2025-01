Meteo Sardegna: severo peggioramento in arrivo, attesi accumuli pluviometrici eccezionali

MeteoWeb

In Sardegna si profila un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una configurazione che promette di portare importanti precipitazioni nelle aree maggiormente colpite dalla siccità. Si tratta di una situazione meteorologica che, fino a due anni e mezzo fa, era relativamente frequente ma che, negli ultimi tempi, è divenuta una rarità. Questo cambiamento rappresenta un’opportunità preziosa per alleviare il deficit idrico accumulato in molte zone dell’isola. Un minimo depressionario transiterà sul Canale di Sardegna tra giovedì e sabato, attivando un intenso flusso di aria instabile da scirocco. Questo vento umido e caldo impatterà soprattutto sulle aree meridionali e orientali dell’isola, favorendo accumuli pluviometrici significativi. Si prevedono precipitazioni consistenti lungo le zone montane e pedemontane della fascia orientale, con picchi che potrebbero superare i 100 mm in sole 24 ore. In alcune aree, specialmente nella giornata di venerdì, non è escluso che gli accumuli possano superare i 150 mm nello stesso arco temporale.

Anche il sud dell’isola beneficerà di questa configurazione favorevole, con accumuli significativi tra giovedì e venerdì. Diverse località potrebbero facilmente superare i 50 mm di pioggia in 24 ore, contribuendo in modo rilevante al rifornimento idrico di una regione che ha sofferto per lungo tempo di carenza di precipitazioni.

Contestualmente, l’afflusso di aria umida e calda durante la fase più perturbata porterà a un graduale innalzamento della quota neve. Nelle prime ore di venerdì, le nevicate interesseranno altitudini intorno ai 1200 metri, ma nel corso della giornata la quota neve salirà progressivamente fino a 1400-1500 metri, raggiungendo il picco massimo durante l’intensità del peggioramento prevista per metà giornata del 18 gennaio. Nonostante l’aumento della quota neve, si prevede la formazione di un notevole manto nevoso sopra i 1600 metri al termine dell’evento, contribuendo così a migliorare le condizioni idriche anche nelle aree montane.

