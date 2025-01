Meteo Sardegna: temperature in rialzo, punte di +19°C nei settori occidentali

MeteoWeb

La Sardegna sta vivendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da un sensibile aumento delle temperature. La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli tendenzialmente velati, a causa del passaggio di nubi alte che non ostacoleranno del tutto la percezione del sole. Questo contesto atmosferico più stabile si estenderà su tutta l’isola, contribuendo a rendere il clima più mite.

Le temperature registreranno un incremento significativo in tutti i settori, con valori massimi che raggiungeranno i 18-19 gradi nelle aree centro-occidentali e sud-occidentali. Nel nord Sardegna e nel Campidano, i termometri toccheranno punte di 17-18 gradi, mentre nelle restanti zone dell’isola si assesteranno intorno ai 15-16 gradi. Fanno eccezione i rilievi del Nuorese, dove le temperature rimarranno inferiori a queste soglie, mantenendo un clima più fresco.

Per quanto riguarda i venti, si prevedono moderati da sud nei settori nord-occidentali, mentre altrove saranno deboli e variabili, contribuendo a un generale senso di calma atmosferica. Questa situazione meteo favorisce condizioni piacevoli per gran parte dell’isola, preludio di giornate più miti e stabili.

