Meteo Sardegna: tempo dinamico tra rovesci e raffiche di Maestrale

La Sardegna inizia la giornata con condizioni meteorologiche instabili, caratterizzate da cieli irregolarmente nuvolosi e la presenza di rovesci sparsi. Questi fenomeni saranno più probabili durante le ore mattutine, in particolare sui settori occidentali dell’isola, dove potrebbero verificarsi precipitazioni intermittenti. Tuttavia, con il progredire della giornata, si prevede un’attenuazione dei fenomeni, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Parallelamente, si attende un rinforzo dei venti di Maestrale, che tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata. Questo cambiamento influenzerà le condizioni marine e potrebbe rendere i mari più mossi, specialmente lungo le coste esposte. La combinazione di instabilità iniziale e l’arrivo del vento rende la giornata dinamica, con un’evoluzione che evidenzia il rapido mutamento delle condizioni atmosferiche tipico del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

