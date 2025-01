Meteo Sardegna: un assaggio di primavera nel cuore dell’inverno

MeteoWeb

In Sardegna, il clima di gennaio assume tratti quasi primaverili, regalando una giornata che si distingue per temperature insolitamente elevate e un’atmosfera mite. Giovedì 23 gennaio segna un ulteriore aumento delle temperature, con valori che in molte località supereranno i 18°C, raggiungendo picchi di 22-23°C in alcune aree particolarmente favorevoli. Questo scenario rappresenta un chiaro assaggio di primavera, decisamente insolito per il periodo.

I venti soffieranno con intensità variabile. Nelle zone settentrionali si prevedono correnti moderate o localmente forti da sud-ovest, mentre nel resto della regione i venti saranno deboli e caratterizzati da una variabilità direzionale. Sul fronte del cielo, il passaggio di nubi alte continuerà a determinare la presenza di leggere velature, seppur in misura meno estesa rispetto ai giorni precedenti.

La combinazione di temperature elevate, venti miti e cieli parzialmente velati restituisce un quadro meteorologico anomalo ma piacevole, che avvicina la Sardegna a un clima primaverile in pieno inverno.

