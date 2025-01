Meteo Sicilia: alta pressione e sole, breve tregua prima di un possibile cambiamento

MeteoWeb

Un campo di alta pressione continua a dominare la Sicilia, portando condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. La giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo stabile grazie al rafforzamento della pressione atmosferica, che favorirà un generale aumento delle temperature su tutta l’isola. Si prevedono cieli sereni, talvolta attraversati da sottili nubi medio-alte, che non comprometteranno il soleggiamento. Tuttavia, lungo il versante tirrenico si assisterà alla formazione di nubi basse e compatte, che potrebbero dare luogo a brevi e isolati episodi piovosi. Questi fenomeni saranno comunque di scarsa intensità e durata limitata, senza particolari impatti sulle condizioni generali del tempo. I venti si manterranno tra deboli e moderati, contribuendo a mantenere un clima complessivamente mite e piacevole.

La situazione potrebbe subire un cambiamento nel corso della prossima settimana, con il possibile ritorno dell’instabilità atmosferica. Tale evoluzione richiederà un monitoraggio continuo, poiché potrebbe influenzare il tempo sull’isola con l’arrivo di nuovi impulsi perturbati.

