Meteo Sicilia: il maltempo concede una tregua, ma durerà poco

La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova settimana caratterizzata da significativi cambiamenti meteorologici. A partire da martedì, le correnti atmosferiche subiranno una rotazione, orientandosi dai quadranti occidentali, portando con sé un ritorno del maltempo sul resto della penisola italiana. Le regioni ioniche, recentemente colpite dal ciclone Gabri, vedranno gli ultimi scrosci di pioggia localizzati nelle prossime ore, per poi godere di un periodo prolungato di tempo asciutto e prevalentemente soleggiato. Questa tregua offrirà alle zone colpite l’opportunità di riprendersi dagli effetti del maltempo.

Tuttavia, le previsioni a lungo termine suggeriscono che questa fase di stabilità potrebbe essere di breve durata. Entro la fine del mese, infatti, si prospetta un possibile ritorno del maltempo anche in queste aree. In particolare, si prevede che nei prossimi mesi, fino a marzo, la regione sarà interessata da frequenti episodi di venti di levante e di scirocco.

Un dato interessante per gli appassionati di meteorologia e statistica riguarda la recente mareggiata del 17 gennaio 2025. Questo evento si è verificato esattamente 40 anni dopo la storica mareggiata del 17 gennaio 1985, ricordata come una delle più intense mai registrate lungo le coste orientali della Sicilia nella seconda metà del XX secolo.

La coincidenza delle date tra questi due eventi eccezionali sottolinea la ciclicità e l’imprevedibilità dei fenomeni meteorologici estremi, richiamando l’attenzione sull’importanza del monitoraggio costante e della preparazione alle condizioni meteorologiche avverse.

