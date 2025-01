Meteo, temperature in forte aumento al Sud: Cosenza vola a +23°C, picchi di +22°C in Sicilia e Abruzzo

MeteoWeb

Temperature in forte aumento oggi al Centro/Sud Italia, in modo particolare al Sud dove la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura valori primaverili quali +23°C a Cosenza, +22°C a Chieti, +21°C a Pescara, Termoli, Sapri, Orosei e Siniscola, +20°C a Olbia, Amalfi, Lamezia Terme e Battipaglia. Molto più diffusi i valori over +20°C in Sicilia, con +22°C a Bagheria, Carini e Villagrazia di Palermo, +21°C a Palermo, Pace del Mela e Donnalucata, +20°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Cefalù, Milazzo, Termini Imerese, Villabate e Acitrezza.

Ma il caldo anomalo non è omogeneo su tutto il territorio, basti pensare che Messina ha vissuto una giornata fredda, tipicamente invernale, con una temperatura massima di +16°C e un’umidità sempre superiore al 75% per tutto l’arco della giornata. Laddove le correnti provengono dal mare, il clima rimane freddo e umido, mentre nelle zone interne, o sottovento (Sicilia tirrenica, Valle del Crati, medio Adriatico) le temperature aumentano molto più rapidamente.

