Meteo, temperature miti e piogge scarse: l’effetto della NAO+ sull’Italia

La North Atlantic Oscillation (NAO) in fase positiva è una configurazione atmosferica che esercita una notevole influenza sul clima europeo, Italia compresa. Quando prevale un regime di NAO+, la circolazione atmosferica si caratterizza per un rafforzamento dei venti occidentali alle medie latitudini, una dinamica che modifica sensibilmente il pattern meteorologico sull’intero continente. In questo contesto, l’Italia tende a sperimentare condizioni di stabilità, con temperature più miti e un generale calo delle precipitazioni, soprattutto al Centro-Nord e sulle regioni tirreniche.

L’aumento delle temperature è una delle caratteristiche principali associate alla NAO+ sull’Italia. Le anomalie termiche si manifestano principalmente durante il giorno, con massime diurne che superano la media stagionale. Questa tendenza è più evidente nei mesi invernali, quando gli effetti mitigatori delle correnti occidentali atlantiche riducono significativamente il rischio di ondate di freddo intenso. Tuttavia, il Sud Italia e le regioni ioniche risentono meno di queste dinamiche, con effetti più attenuati rispetto al Centro-Nord.

Dal punto di vista delle precipitazioni, un regime di NAO+ porta generalmente a un clima più secco rispetto alla norma. Le regioni settentrionali e occidentali, in particolare, vedono una diminuzione delle piogge, con una riduzione significativa della nuvolosità. Questo si traduce in un inverno meno nevoso, soprattutto in pianura Padana, dove le condizioni anticicloniche prevalgono e limitano la possibilità di eventi nevosi. Al contrario, le Alpi, specialmente in presenza di perturbazioni atlantiche attive, possono ricevere nevicate significative, ma a quote tipicamente montane.

La NAO+ influenza soprattutto i mesi invernali, periodo in cui le sue caratteristiche climatiche risultano più marcate. In estate, invece, l’effetto tende a essere meno evidente, poiché altri fattori atmosferici giocano un ruolo più rilevante nella definizione del clima mediterraneo. Tuttavia, in ogni stagione, questa configurazione atmosferica contribuisce a un quadro generale di stabilità e mitezza, con un rafforzamento degli anticicloni sull’Europa meridionale.

La presenza di una NAO+ rappresenta dunque uno scenario che, pur mitigando gli estremi termici, può portare a criticità legate alla scarsità di precipitazioni. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un contesto di cambiamento climatico, dove i periodi di siccità possono aggravarsi e influenzare risorse idriche e attività agricole. Comprendere e monitorare questo fenomeno diventa quindi cruciale per prevedere e gestire gli effetti del clima sull’Italia e sulle regioni circostanti.

