Meteo Trentino, dicembre caldo e poco piovoso: l’analisi

In Trentino, dicembre 2024 è stato caldo e poco piovoso. Le temperature minime sono state particolarmente alte, tanto che a Rovereto si è registrata la seconda temperatura minima più alta. Da segnalare alcuni episodi di foehn e deboli nevicate a bassa quota. Lo indica l’analisi mensile di Meteotrentino. “Dicembre 2024 è stato caratterizzato da precipitazioni inferiori alla media e temperature sopra la media. I flussi in quota sono stati prevalentemente settentrionali con alcuni episodi di forti venti a carattere di foehn in valle”, si legge nell’analisi.

Stazione di Trento Laste

“La temperatura media mensile di dicembre è stata di +4,2°C, superiore di ben 2,2°C alla media storica di +2,0°C: è il sesto valore più alto di tutta la serie (che per questo mese parte dal 1920), dove il valore più alto è nel 2014 con +5,2°C. La temperatura massima del mese, pari a +11,9°C, è stata toccata il giorno 4 e risulta superiore di 1,0°C rispetto alla media delle massime, che è di +10,9°C. La minima assoluta del mese di -2,0°C è stata registrata il 13 dicembre e risulta superiore di ben 4,6°C rispetto alla media delle minime, che è di -6,6°C: è il quarto valore più alto di tutta la serie storica. In quasi tutto il mese, i valori di minima e massima giornaliera si sono mantenuti superiori ai rispettivi valori medi storici”, riporta l’analisi di Meteotrentino.

Per quanto riguarda le precipitazioni, “nel mese di dicembre 2024, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 22,0mm: in media in dicembre il valore cumulato è pari a 62,6mm. Da inizio anno è il quarto mese (insieme ad aprile, agosto e novembre) risultato con precipitazione inferiore al valore medio storico. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, è pari a 4, a fronte di un valore medio di 5”, continua l’analisi.

Stazioni meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

Nelle stazioni analizzate, “il mese di dicembre 2024 è risultato con precipitazioni inferiori alla media storica. Per quanto riguarda le temperature, in tutte le stazioni si è misurata una temperatura media superiore a quella storica: da segnalare la seconda temperatura minima assoluta più alta mai registrata (-2,2°C) per la stazione di Rovereto”, scrivono gli esperti di Meteotrentino.

