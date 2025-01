Meteo Trentino: neve copiosa sopra i 1700 metri

MeteoWeb

Meteotrentino segnala che nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni diffuse con accumuli medi di 10 – 20mm, localmente di più sui settori occidentali e massimo di 34mm a Malga Bissina. Oltre 1700 metri s.l.m. circa sono caduti altrettanti centimetri di neve, mentre quantitativi generalmente inferiori a quote più basse. Nelle prossime ore, sono previste ampie schiarite a cominciare da Ovest ma già nella prossima notte la nuvolosità si intensificherà nuovamente mentre in quota intensificheranno calde, umide ed instabili correnti sudoccidentali. Già dal mattino di lunedì 27 gennaio, sono previste deboli precipitazioni sparse che tenderanno ad intensificare e diventare diffuse e persistenti dal pomeriggio e soprattutto dalla serata, nelle zone di stau e sui settori meridionali ed occidentali; la quota neve è attesa oltre i 1800 metri s.l.m. circa o più sui settori meridionali mentre sui settori settentrionali e specie su quelli nordoccidentali neve o neve mista a pioggia potrà cadere fino a 1600 m s.l.m. circa o localmente sotto.

Martedì 28 gennaio, è previsto il passaggio di un fronte freddo e la quota neve, inizialmente oltre i 1800 metri s.l.m. circa, tenderà ad abbassarsi fino a 1200 metri s.l.m. circa o localmente sotto mentre le precipitazioni potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale.

La fase con le precipitazioni più intense e diffuse è attesa dal pomeriggio sera di lunedì e fino al pomeriggio di martedì. Entro martedì sera sono attesi mediamente 40 – 80mm di pioggia ma localmente più di 100mm saranno possibili soprattutto nelle zone di stau dei settori meridionali ed occidentali; oltre 1800 – 2000 metri s.l.m. cadranno altrettanti centimetri di neve mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Nella giornata di martedì, la quota neve tenderà ad abbassarsi e 10 – 20cm di neve potranno cadere anche a 1300 – 1500 metri s.l.m. Dalla sera di martedì le precipitazioni sono previste cessare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.