Meteo Umbria: il gelo lascia spazio al ‘caldo’ anomalo

Nelle ultime 24 ore, l’Umbria ha vissuto un cambiamento meteorologico significativo, che ha trasformato un inizio serata gelido in una notte caratterizzata da un sensibile aumento delle temperature. Ieri sera, il cielo sereno aveva favorito un rapido calo termico, portando i valori sotto lo zero in molte aree della regione. Tuttavia, nel corso della notte, l’afflusso di correnti meridionali miti e umide ha stravolto la situazione. La copertura nuvolosa compatta si è rapidamente estesa, accompagnata da sporadiche pioviggini e da un progressivo riscaldamento dell’aria, sia al suolo che in quota.

Questo rialzo termico, che si è già fatto sentire durante le prime ore di oggi, continuerà a intensificarsi nelle prossime 24 ore. Le condizioni attuali rappresentano l’avanguardia di una perturbazione di origine atlantica attesa nella giornata di martedì 7 gennaio. Questo fronte porterà piogge sparse sulla regione e riporterà le temperature su valori più consoni alla stagione, interrompendo momentaneamente il clima insolitamente mite.

Il contrasto tra il gelo iniziale e il successivo aumento delle temperature sottolinea la dinamicità del periodo invernale, spesso segnato da oscillazioni atmosferiche repentine.

