Meteo Umbria: freddo intenso al mattino, ma si avvicina un peggioramento

La notte appena trascorsa in Umbria è stata caratterizzata da un freddo pungente, con temperature tipiche del mese di gennaio. Le aree della Valnerina e la piana di Castelluccio di Norcia hanno registrato valori estremamente bassi, con un minimo significativo di -16,7°C a Castelluccio e probabilmente punte di -20°C in alcune zone della piana. Queste condizioni, sebbene impressionanti, non sono insolite in presenza di innevamento al suolo.

Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a mutare. Nelle prossime ore è previsto un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe culminare, già dalla serata, in qualche pioviggine locale. Le temperature subiranno un lieve rialzo, segnando l’inizio di una fase più dinamica. La giornata di domani, 3 gennaio, sarà influenzata dal passaggio di una perturbazione atlantica che, pur manifestandosi in forma attenuata sull’Umbria, potrebbe generare rovesci sparsi, specialmente nelle ore centrali. In serata, le precipitazioni potrebbero trasformarsi in nevicate nelle aree appenniniche.

Sabato porterà un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, ma le gelate torneranno a interessare le pianure e le valli nelle ore mattutine. Anche la mattina di domenica sarà segnata dal gelo, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento della nuvolosità. Nonostante ciò, non sono attese precipitazioni significative per la chiusura del fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

