Meteo Umbria, dopo le nebbie, freddo e precipitazioni: neve dai 1000 metri

MeteoWeb

L’Umbria continua a essere interessata da estese nebbie che, in alcune aree, lasciano spazio a brinate e gelate, specialmente nelle zone della Valnerina o dove l’assenza di nebbia lo consente. Le condizioni meteorologiche odierne si manterranno variabili, caratterizzate da nuvolosità diffusa ma senza fenomeni di rilievo. Tuttavia, un cambio di scenario si prospetta per la giornata di domani, quando il passaggio di una debole perturbazione potrebbe causare rovesci sparsi, concentrati principalmente nelle ore centrali della giornata. Lunedì 27 sarà invece una giornata di transizione, segnata da un graduale aumento della ventilazione, che anticiperà un peggioramento più significativo.

Da martedì 28, infatti, una perturbazione atlantica raggiungerà la regione, portando precipitazioni più diffuse e localmente intense. Si prevede anche un abbassamento delle temperature, che torneranno nelle medie stagionali, accompagnato dal ritorno della neve in montagna. Le attuali proiezioni indicano la possibilità di nevicate a partire da quote comprese tra i 1000 e i 1200 metri, anche se ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.