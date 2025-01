Meteo Umbria: dalle gelate intense al maltempo del weekend

MeteoWeb

Questa mattina l’Umbria ha sperimentato un’ondata di gelo particolarmente intensa, favorita dal temporaneo calo del vento notturno. Le condizioni di calma atmosferica hanno permesso un significativo abbassamento delle temperature, con gelate diffuse sia nei fondovalle appenninici che nelle pianure, risultando più marcate nelle aree sottovento. Il cielo si presenta sereno, ma la situazione meteorologica è destinata a mutare nelle prossime ore. Nel tardo pomeriggio, un nucleo di aria fredda con traiettoria quasi Est-Ovest attraverserà l’Italia centrale e settentrionale, interessando anche l’Umbria. Questo fenomeno porterà a locali precipitazioni da stau lungo la dorsale appenninica, con possibilità di deboli nevicate durante la notte. Il vento nord-orientale riprenderà forza, risultando a tratti moderato, mentre le temperature minime subiranno un lieve aumento, complici i movimenti atmosferici.

A partire da venerdì, la regione sarà interessata da un graduale rialzo termico causato dall’afflusso di correnti meridionali. Queste saranno innescate da una profonda depressione centrata tra la Tunisia e la Sicilia, che porterà un’intensa fase di maltempo sulle isole maggiori, con venti di burrasca e precipitazioni significative. L’Umbria, pur trovandosi ai margini di questa perturbazione, potrebbe risentire di alcune conseguenze marginali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.