Meteo Umbria: gennaio verso un finale dal sapore primaverile

L’ultima decade di gennaio si preannuncia caratterizzata da una fase di mitezza persistente, accompagnata da occasionali precipitazioni alternate a momenti di variabilità atmosferica. In Umbria, questo gennaio, già piuttosto anonimo sotto il profilo meteorologico, continuerà a presentare condizioni non particolarmente invernali, mentre un flusso zonale atlantico si instaurerà sull’Italia e sull’Europa centrale. Questa configurazione determinerà ondulazioni atmosferiche che apporteranno precipitazioni più consistenti sulle Alpi, con importanti nevicate previste soprattutto nella seconda metà della settimana.

Sulla regione, la giornata odierna sarà segnata dal passaggio di nuclei instabili provenienti da sud, con possibilità di leggere piogge sparse, maggiormente probabili sui settori occidentali. Nei giorni successivi, il tempo sarà contraddistinto da una notevole variabilità, con alternanza tra momenti asciutti e nuovi episodi di precipitazioni deboli, favoriti dalle ondulazioni atmosferiche che porteranno nubi e un clima prevalentemente grigio.

Le temperature massime rimarranno stabilmente sopra i 10°C per tutto il periodo, con un netto scostamento dai valori tipici dell’inverno. La possibilità di osservare brinate appare alquanto remota, mentre nella seconda metà della settimana si assisterà a un ulteriore aumento termico, che porterà le massime a raggiungere livelli quasi primaverili.

