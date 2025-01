Meteo Umbria: maltempo, temperature in picchiata e neve in arrivo

MeteoWeb

L’Umbria si prepara a un ritorno dell’inverno con condizioni meteorologiche più consone alla stagione. Durante la notte, la regione ha registrato piogge sparse che, in alcune località, hanno accumulato quantità superiori ai 10 mm. Le temperature, seppur gradualmente, iniziano a calare, avvicinandosi ai valori tipici del periodo. Questo cambio di scenario è legato all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia, un movimento che favorirà la discesa di correnti fredde sull’Italia. Le aree maggiormente interessate saranno il Sud e le regioni centrali adriatiche, dove si attende un netto calo termico accompagnato da maltempo.

Sull’Umbria, i primi effetti saranno visibili già da oggi pomeriggio con l’intensificarsi di venti settentrionali, provenienti dai quadranti nord-orientali. Il calo delle temperature sarà più marcato a partire da domani pomeriggio e proseguirà per le giornate di lunedì e martedì. Sebbene le correnti in arrivo siano relativamente secche, la conformazione orografica della dorsale appenninica genererà il fenomeno dello stau, con l’addensamento di nubi sul versante adriatico. Queste nubi porteranno nevicate fino a quote molto basse, interessando l’area a partire da domenica pomeriggio e persistendo per tutto lunedì 13 e gran parte di martedì 14.

Le precipitazioni nevose non si limiteranno ai versanti orientali dell’Appennino, ma potrebbero estendersi localmente anche a ovest. Non sono escluse leggere spolverate di neve, persino in pianura, in un contesto ventoso che accentuerà la percezione del freddo. Le raffiche, che dureranno fino a martedì, renderanno l’atmosfera particolarmente rigida nelle aree più esposte.

