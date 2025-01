Meteo Umbria: nebbia e piogge sparse, atteso un nuovo peggioramento da domenica

MeteoWeb

Il meteo in Umbria continua a essere caratterizzato da giornate grigie e umide, con temperature generalmente in linea con la media stagionale. Tuttavia, in montagna, il clima risulta insolitamente mite per gennaio, con la quota neve relegata oltre i 1800 metri, limitando le nevicate alle vette più alte dei Monti Sibillini. Nei prossimi giorni, fino a giovedì, si prevedono piogge sparse, con un peggioramento più marcato atteso per mercoledì 22, quando una debole perturbazione attraverserà la regione, portando precipitazioni concentrate nelle ore centrali della giornata.

L’attuale contesto atmosferico, pur non particolarmente freddo, potrebbe comunque favorire accumuli di pioggia utili per raggiungere la media pluviometrica del mese di gennaio. Questa prospettiva rappresenta un aspetto positivo in una stagione che, per ora, si è dimostrata avara di neve e gelo. Le previsioni indicano una temporanea pausa nelle precipitazioni tra venerdì e sabato, quando un promontorio anticiclonico interesserà l’Italia, garantendo giornate più stabili e miti. In pianura, tuttavia, si potrebbero formare nebbie persistenti, mentre le temperature continueranno ad aumentare, contribuendo a un fine settimana dal clima più simile a quello di una stagione intermedia.

Da domenica pomeriggio, il quadro meteorologico tornerà a cambiare con l’arrivo di nuove correnti ondulate di origine occidentale, che potrebbero portare ulteriori piogge sparse. Questo schema dovrebbe proseguire anche nella settimana successiva, aumentando le probabilità di raggiungere i livelli di pioggia tipici di gennaio. Nonostante la mancanza di un vero e proprio inverno caratterizzato da freddo intenso e nevicate significative, le precipitazioni previste potrebbero contribuire a compensare almeno in parte le carenze idriche accumulate in alcune zone della regione.

La stagione in corso, pur lontana dai rigori invernali tradizionali, mostra dunque segnali di instabilità che potrebbero offrire un contributo prezioso in termini di risorse idriche.

