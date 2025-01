Meteo Umbria: brusco calo delle temperature con nevicate anche a quote basse

MeteoWeb

L’Umbria si prepara a vivere un’intensificazione del nucleo di aria fredda che già da alcune ore sta interessando la regione. Nelle prossime ore si raggiungerà l’apice di questa ondata, con temperature previste intorno a -6/-7°C a circa 1300 metri di altitudine. Questo marcato abbassamento termico porterà significative variazioni meteorologiche, inclusa una diminuzione della quota neve e condizioni favorevoli a precipitazioni nevose anche con temperature leggermente positive. La massa d’aria fredda che caratterizza la colonna atmosferica permetterà alla neve di scendere fino a quote collinari, anche in aree con termometri che segnano tra i 2°C e i 3°C sopra lo zero. Questa dinamica è favorita dalla presenza di un Dew Point più basso, che favorisce una precipitazione più asciutta e, di conseguenza, nevicate in condizioni che solitamente non sarebbero sufficienti.

Gli effetti di questa situazione inizieranno a manifestarsi nel pomeriggio odierno, con nevicate più persistenti e continue nelle zone appenniniche, in particolare sui versanti orientali, e nelle aree pedemontane. Sulle zone più distanti dalla dorsale appenninica, le nevicate saranno più sporadiche e intermittenti, ma anche qui non si esclude il coinvolgimento di territori collinari. Questo quadro meteorologico dovrebbe persistere per tutta la notte, garantendo accumuli significativi nelle aree più esposte.

Un miglioramento è atteso nel corso della mattinata di domani, quando il nucleo freddo dovrebbe progressivamente allontanarsi.

