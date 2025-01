Meteo Umbria: nubi compatte e aria umida, attesa svolta fredda dall’11 gennaio

MeteoWeb

In Umbria si registra una diminuzione della pressione atmosferica, che favorisce l’arrivo di aria più umida responsabile di un rapido aumento della nuvolosità. Nel corso della giornata, i cieli diverranno molto nuvolosi o coperti, creando un’atmosfera grigia e tipicamente invernale. Nonostante il predominio delle nubi, non si prevedono fenomeni significativi, con precipitazioni assenti o molto limitate.

La situazione meteorologica attuale potrebbe subire un cambiamento nei prossimi giorni. A partire dall’11 gennaio, si prospetta l’arrivo di una fase più fredda, destinata a durare per qualche giorno. Questa parentesi invernale porterà un abbassamento delle temperature e potrebbe essere accompagnata da condizioni climatiche più rigide rispetto alla situazione attuale.

Il quadro generale resta quello di una fase dominata da cieli grigi e umidità, con una graduale evoluzione verso un clima più freddo, tipico del periodo.

