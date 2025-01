Meteo Umbria: nubi compatte ma pochi piovaschi: il ciclone è lontano

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, l’Umbria sarà solo marginalmente interessata dagli effetti del forte maltempo che sta colpendo l’estremo sud Italia. La regione vedrà ancora soffiare venti moderati di provenienza nord-orientale, destinati a calare gradualmente a partire da sabato 18 gennaio.

Nonostante l’aumento della nuvolosità, che si presenterà in maniera più compatta sul territorio, non sono attese precipitazioni significative. Eventuali piovaschi saranno limitati e di natura episodica, senza influenzare in modo rilevante il quadro meteorologico generale.

L’attuale configurazione atmosferica sembra destinata a mantenersi stabile almeno fino a metà della prossima settimana. Non si intravedono cambiamenti significativi nella circolazione atmosferica che possano portare a un peggioramento delle condizioni meteo o a precipitazioni rilevanti sull’Umbria. La situazione rimane quindi tranquilla, con un clima variabile ma privo di eventi estremi.

