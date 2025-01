Meteo Umbria: perturbazione atlantica in avvicinamento, martedì di maltempo

MeteoWeb

Una nuova perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Umbria, portando con sé un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Già nelle prossime ore si assisterà a un aumento della nuvolosità, preludio agli effetti che inizieranno a manifestarsi dalla serata di oggi, quando sarà evidente un’intensificazione della ventilazione proveniente da libeccio. Nella giornata di domani, martedì 28 gennaio, i venti subiranno un ulteriore rinforzo, con raffiche particolarmente intense sui crinali appenninici.

Le precipitazioni, inizialmente sparse, interesseranno la regione a partire dalla notte e saranno più significative nel corso della mattinata di martedì. A seguire, dal pomeriggio dello stesso giorno, si prevede un calo delle temperature, che torneranno su valori più tipici della stagione, in linea con la media climatica di fine gennaio.

La settimana, dopo questo passaggio perturbato, dovrebbe proseguire senza fenomeni meteorologici di rilievo. Tuttavia, il previsto calo termico favorirà la formazione di brinate e gelate notturne, con un incremento della stabilità atmosferica che si farà sentire soprattutto da giovedì.

