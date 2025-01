Meteo Umbria: -13°C in Valnerina, poi nubi e piogge in arrivo

MeteoWeb

Il nuovo anno in Umbria si è aperto sotto un cielo prevalentemente grigio, con foschie e nubi basse che hanno avvolto gran parte della regione. Tuttavia, un’eccezione si è registrata nelle zone sud-orientali, in particolare nella parte alta della Valnerina, dove le condizioni serene hanno favorito la formazione di gelate significative. Castelluccio di Norcia ha registrato una minima notevole di -13°C, confermando l’intensità del freddo in questa parte del territorio. Nelle prossime ore, la nuvolosità resterà compatta e potrebbe portare a locali episodi di pioviggine, un effetto dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Questo sistema dovrebbe interessare l’Umbria nella giornata di venerdì con un modesto cambiamento del tempo. Sono attese alcune piogge sparse, accompagnate da un calo delle temperature a partire dalla sera e dalla notte, quando si avvertirà anche un rinforzo dei venti settentrionali. L’impatto della perturbazione, però, sarà limitato, senza fenomeni particolarmente intensi.

Guardando oltre, i modelli meteorologici lasciano intravedere un fine settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte della regione. Le temperature massime torneranno a salire, mentre nelle prime ore del mattino si potranno verificare gelate nelle pianure e nelle valli, segno di un clima ancora rigido nelle ore notturne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.