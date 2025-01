Meteo Umbria: pioggia e temperature sopra la media

MeteoWeb

Una perturbazione di origine atlantica sta attraversando l’Italia, portando condizioni di instabilità anche sulla regione Umbria. Le prossime ore saranno caratterizzate da rovesci sparsi che interesseranno diverse aree del territorio regionale. Sebbene il fenomeno risulti più marcato sulle regioni settentrionali, l’Umbria non sarà risparmiata da queste precipitazioni, che si manifesteranno con intensità variabile.

Le previsioni indicano che le piogge continueranno almeno fino al primo pomeriggio, momento in cui è atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Questa attenuazione, che inizierà dalle zone occidentali della regione, porterà ad un temporaneo ritorno a condizioni più stabili.

Il contesto climatico generale resta influenzato da temperature superiori alla media stagionale, un aspetto che contribuisce a rendere il quadro meteorologico ancora più anomalo per il periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.