Meteo Umbria: tempo autunnale, tra caldo anomalo e variabilità

L’Umbria continua a vivere un autunno particolarmente mite, caratterizzato da temperature ben al di sopra della media stagionale. Stamattina, i valori minimi si sono attestati su livelli sensibilmente più alti rispetto a ieri, con un incremento di circa 4-5°C. In diverse località della regione, le temperature hanno superato i 10°C, complice il passaggio di corpi nuvolosi durante la notte, che hanno generato alcune precipitazioni sparse soprattutto nelle zone centro-settentrionali, come l’Alto Tevere. Tuttavia, gli accumuli di pioggia sono risultati piuttosto modesti, superando solo localmente i 5 mm.

Le attuali condizioni meteorologiche, caratterizzate da una spiccata variabilità tipica dell’autunno, persisteranno almeno fino a domani. Le temperature continueranno a salire sia nei valori massimi che in quelli minimi, una tendenza che si protrarrà almeno fino a domenica 26 gennaio. In quella giornata è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà il Nord Italia e potrebbe portare nuove precipitazioni sull’Umbria nel pomeriggio e nella serata.

Guardando oltre, le previsioni per i prossimi 6-7 giorni non mostrano segnali di un ritorno alle medie stagionali. Le correnti occidentali continueranno a dominare il quadro meteorologico, mantenendo le temperature elevate e allontanando qualsiasi segnale d’inverno.

