Meteo Umbria: ultime ore di bel tempo, da lunedì cambia tutto

MeteoWeb

L’Umbria si è risvegliata dopo un’altra notte di rovesci sparsi che hanno interessato principalmente le aree centro-settentrionali della regione. Questa “manna notturna” ha portato precipitazioni di moderata intensità, mentre il cielo, al mattino, appare in gran parte sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per una residua nuvolosità sul sud-est del territorio. La giornata odierna sarà caratterizzata da una variabilità atmosferica, con ampie schiarite che lasceranno spazio a un clima dal sapore primaverile. Le temperature massime si manterranno su valori elevati per il periodo, anche se durante la notte si assisterà a un sensibile calo termico che favorirà la formazione di nebbie estese nelle pianure e nelle valli.

Queste condizioni di stabilità e clima mite proseguiranno anche nella notte tra sabato e domenica, quando le nebbie torneranno a formarsi nei fondovalle e sulle pianure umbre. Tuttavia, durante la giornata festiva, il tempo subirà una graduale evoluzione. L’aumento della nuvolosità e una ventilazione meridionale più sostenuta saranno i segnali di un cambiamento imminente. A partire dal pomeriggio-sera di domenica, si potrebbero verificare locali rovesci, soprattutto sui settori settentrionali della regione, preludio a una fase meteorologica diversa rispetto alla tranquillità dei giorni precedenti.

Da lunedì sera o al più tardi da martedì mattina, un cambiamento più significativo è atteso sull’Umbria, con il rientro delle temperature nelle medie stagionali e un contesto meteorologico che potrebbe riportare la regione in una tipica configurazione invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.