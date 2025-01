Meteo Umbria: gelidi venti di burrasca, raffiche oltre i 100 km/h in arrivo

MeteoWeb

Un’intensificazione del vento è attesa nelle prossime ore sull’Umbria, accompagnata da un significativo abbassamento delle temperature rispetto alla serata di ieri. Il cielo attualmente nuvoloso contribuisce a mantenere un clima freddo, con massime in ulteriore calo e un raffreddamento accentuato dal vento proveniente da nord-est. L’apice delle raffiche è previsto tra il pomeriggio odierno e le ore centrali di domani, con intensità che potrebbero raggiungere il livello di burrasca sui crinali appenninici. Questo fenomeno atmosferico porterà anche a condizioni di stau sul versante adriatico, con nubi addossate ai rilievi che favoriranno deboli nevicate sull’Appennino. In alcune aree, fiocchi di neve potrebbero essere trasportati dal vento verso zone più occidentali.

Tuttavia, l’elemento più critico resta l’intensità del vento, che in montagna potrebbe superare i 100 km/h, aumentando sensibilmente la percezione del freddo e creando situazioni potenzialmente pericolose.

In questo contesto, è altamente sconsigliato intraprendere escursioni in montagna o in zone particolarmente esposte al vento. La forza delle raffiche potrebbe rappresentare un rischio non solo per chi si trova in alta quota, ma anche nelle aree urbane o boschive, dove è possibile la caduta di rami spezzati.

