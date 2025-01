Meteo Umbria: venti forti e neve sull’Appennino, il freddo torna protagonista

MeteoWeb

Un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche è atteso in Umbria a partire da sabato 11 gennaio, con l’arrivo di una fase invernale che riporterà le temperature più vicine alla media stagionale. Dopo un periodo caratterizzato da un clima insolitamente mite per il periodo, la regione si prepara a un graduale calo termico accompagnato da deboli precipitazioni, in particolare lungo l’Appennino e nelle zone pedemontane.

La mattinata odierna ha visto ancora temperature minime straordinariamente elevate, quasi primaverili, ma la situazione meteorologica è destinata a cambiare già nel corso del pomeriggio, quando si registreranno le prime pioviggini sparse. I fenomeni diverranno leggermente più intensi e diffusi nel corso della notte, sebbene con quantitativi complessivamente modesti. Da questa sera, le temperature inizieranno a diminuire in maniera graduale, segnando l’inizio di un raffreddamento più marcato.

Il calo termico si accentuerà nel fine settimana, con un picco previsto per lunedì 13 gennaio, che potrebbe risultare la giornata più fredda della settimana. Le temperature massime difficilmente supereranno i 10°C, un dato rilevante in un inverno finora caratterizzato da anomalie termiche. I venti nord-orientali, in intensificazione già a partire da domani pomeriggio, raggiungeranno il loro apice domenica 12 gennaio, quando si prevedono raffiche più sostenute, in particolare nelle aree sottovento all’Appennino.

Questo scenario favorirà un aumento del fenomeno dello stau appenninico, con alcune precipitazioni che potrebbero sconfinare verso le zone pedemontane nella giornata di lunedì. Tuttavia, l’intensità complessiva di tali fenomeni rimarrà contenuta. Da metà settimana, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare gradualmente, con un ritorno a temperature massime in lieve aumento. Nelle notti e nelle prime ore del mattino, però, non si escludono gelate nelle aree pianeggianti, che potrebbero rappresentare un rischio per alcune attività agricole.

L’arrivo di questa breve ma incisiva fase invernale segna un netto contrasto con il clima mite che ha caratterizzato l’inizio della stagione, riportando l’Umbria a condizioni più tipiche di gennaio.

