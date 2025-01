Meteo Umbria: venti forti, ma poche precipitazioni

MeteoWeb

L’Umbria continua a vivere un inverno caratterizzato da una marcata scarsità di precipitazioni, con condizioni meteorologiche che, salvo alcune eccezioni, si mantengono stabili e asciutte. La scorsa notte la regione è stata interessata da venti settentrionali particolarmente intensi, che hanno flagellato il territorio per molte ore, segnando un’altra giornata ventosa in questa stagione invernale. Tuttavia, a partire da domani, è previsto un graduale attenuarsi della ventilazione, portando un temporaneo sollievo, anche se non si prospettano cambiamenti significativi per quanto riguarda la siccità.

Le ultime 24 ore hanno registrato alcune deboli precipitazioni, principalmente concentrate nelle aree meridionali dell’Umbria. Si spera che questi fenomeni abbiano contribuito ad accumuli significativi, ma le attuali condizioni meteorologiche non sembrano indicare un’inversione di tendenza. Sull’Appennino, le nevicate da stau hanno interessato le zone più elevate, ma la quota neve è destinata a salire sopra i 1800 metri già da domani, rendendo meno frequenti le possibilità di nuove nevicate.

Le previsioni per la settimana delineano un quadro meteorologico privo di particolari eventi. I cieli si manterranno prevalentemente nuvolosi, con stratificazioni diffuse e senza precipitazioni rilevanti. Sul fronte delle temperature, è atteso un graduale aumento, in particolare nei valori minimi, che impedirà la formazione di brinate e gelate nelle ore notturne. Questo andamento contribuisce a rendere il mese di gennaio insolitamente mite e privo di sussulti.

Guardando oltre, le proiezioni meteorologiche indicano l’arrivo di correnti meridionali più calde già dal prossimo fine settimana, con un ulteriore incremento delle temperature.

