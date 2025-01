Meteo Veneto: nebbie e nubi basse, ma verso un weekend di gelo

MeteoWeb

Il Veneto sta vivendo giornate caratterizzate da un cielo spesso grigio e invisibile sulle pianure e le coste, dove nubi basse e nebbie dominano il panorama meteorologico. Solo durante le ore centrali del giorno si potranno osservare parziali schiarite, con qualche raggio di sole a rendere più luminosa la giornata. Verso sera, la nuvolosità tornerà ad aumentare in modo generalizzato, portando alla possibilità di deboli piovaschi locali sul finire del periodo considerato.

Sulle Alpi e Prealpi, il cielo presenterà un’alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi, mantenendo un aspetto variabile per gran parte del giorno. In tarda serata, qualche fiocco di neve potrebbe fare la sua comparsa sopra i 1400 metri sulle Prealpi, mentre sulle Alpi la quota neve sarà leggermente più bassa, offrendo uno scenario più tipicamente invernale in quota.

Le temperature si mantengono decisamente sopra la media stagionale. Sulle pianure, le minime oscillano tra 1 e 5 gradi, mentre le massime raggiungono valori fino a 8 gradi. A quota 1000 metri, i valori termici variano tra -3 e 3 gradi, confermando un’anomalia termica per il periodo.

I venti risultano moderati o tesi da ovest sulle alture, mentre sulle pianure e sulle coste inizialmente saranno deboli e variabili fino al pomeriggio. Successivamente, si osserverà una rotazione dei venti da nord-est, con intensità crescente da debole a moderata.

Giovedì è atteso un peggioramento con nuove piogge e nevicate a quote più alte, a cui seguirà un cambio significativo del clima. Dal fine settimana, infatti, una fase più tipicamente invernale potrebbe stabilirsi per almeno 3-4 giorni, portando un ritorno al freddo più intenso e a condizioni meteorologiche più coerenti con la stagione.

