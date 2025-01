Le microplastiche invadono i pesci che mangiamo: lo studio

MeteoWeb

Le microplastiche, minuscole particelle rilasciate da vestiti, imballaggi e altri prodotti in plastica, stanno invadendo i pesci che mangiamo. È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori della Portland State University (PSU) e pubblicato su Frontiers in Toxicology. Il team si è prefissato di colmare le lacune sulla contaminazione da microplastiche nei pesci pinnati e nei molluschi dell’Oregon e di comprendere meglio le variazioni nei livelli trofici, che classificano la posizione di un pesce nella catena alimentare e nei percorsi verso i consumatori.

I ricercatori hanno quantificato le particelle antropiche, materiali prodotti o modificati dall’uomo, presenti nei tessuti commestibili di sei specie economicamente o culturalmente importanti in Oregon: scorfano nero (Sebastes melanops), merluzzo (Ophiodon elongatus ) , salmone reale ( Oncorhynchus tshawytscha ), aringa del Pacifico ( Clupea pallasii), lampreda del Pacifico ( Entosphenus tridentatus ) e gambero rosa ( Pandalus jordani ). Hanno confrontato le concentrazioni di particelle nei vari livelli trofici e valutato se la loro posizione nella rete alimentare influenzava cosa e quanto contaminava il loro tessuto commestibile, nonché se c’erano differenze nei campioni acquisiti direttamente dalle imbarcazioni da pesca di ricerca rispetto a quelli provenienti da supermercati e venditori di pesce.

Lo studio ha trovato 1.806 particelle sospette in 180 dei 182 campioni individuali. Le fibre di microplastica erano le particelle più abbondanti. Tra le specie campionate, il gambero rosa, che si nutre filtrando appena sotto la superficie dell’acqua, aveva le concentrazioni più elevate di particelle. Il salmone reale aveva le concentrazioni più basse, seguito dal pesce scorpione nero e dal merluzzo nero. I ricercatori affermano che i risultati evidenziano la necessità di ulteriori studi per comprendere i meccanismi attraverso i quali le particelle si trasferiscono nel tessuto muscolare, di cui l’uomo si nutre, e di interventi politici per regolamentare le particelle antropogeniche.

