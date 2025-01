Mini centrali nucleari nelle aziende: le proposta di Confindustria

MeteoWeb

Le imprese italiane “hanno bisogno di un’energia continua e siamo consapevoli che ci vorranno otto anni” per la produzione di quella nucleare di nuova generazione, “le centrali siamo pronti a metterle nelle nostre aziende se ci sono problemi coi sindaci. L’energia è fondamentale ed è quella che ci tiene in piedi”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell’evento ‘Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa’ organizzato da Forza Italia.

