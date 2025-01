Minnesota, North e South Dakota: confini ghiacciati visti dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

L’immagine a corredo dell’articolo, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 mostra i confini tra il North Dakota, South Dakota e il Minnesota ricoperti di neve e ghiaccio. Questa zona fa parte della Red River Valley, una delle valli fluviali più fertili del mondo. Ciò è chiaramente visibile nell’immagine, dove il lato sinistro è dominato da una vasta distesa di campi agricoli. I loro motivi geometrici possono essere visti in tonalità di marrone o bianco dove sono ricoperti di neve. L’agricoltura, che comprende soia, mais, grano e barbabietole da zucchero, svolge un ruolo fondamentale nell’economia locale.

Formato dalla confluenza del fiume Bois de Sioux da Sud e del fiume Otter Tail da Ovest, il corso sinuoso del Red River of the North può essere visto in bianco attraverso l’immagine. Il fiume scorre per oltre 700 km verso Nord, segnando il confine tra il Dakota del Nord (sinistra) e il Minnesota (destra).

Visibili in bianco dove si incontrano i due fiumi, le città gemelle di Wahpeton, North Dakota, e Breckenridge, Minnesota, si trovano sui lati opposti del Red River of the North. Wahpeton si trova a soli 75 km a Sud di Fargo, rendendo questo territorio innevato familiare ai fan del film e della serie omonima.

Sulla destra, l’immagine presenta un mix di campi agricoli, zone umide e piccoli laghi, che sembrano completamente o parzialmente ghiacciati. La caratteristica più grande qui è l’Otter Tail Lake, che copre circa 55 km quadrati.

Sentinel-2 fornisce immagini e dati necessari per il programma ambientale europeo Copernicus. I dati vengono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio dell’uso e dei cambiamenti del territorio, la gestione del territorio, l’agricoltura, la silvicoltura e i disastri naturali (inondazioni, incendi boschivi, frane ed erosione).

