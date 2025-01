Dalla Luna a BepiColombo, tantissime missioni spaziali del 2025

MeteoWeb

Dalla corsa dei privati verso la Luna al tuffo finale di Juno dentro Giove, passando dai prossimi test dei razzi indiani e Starship, l’arrivo della missione europea BepiColombo nell’orbita di Mercurio o la prima missione cinese verso un asteroide: sono alcune delle tante missioni spaziali previste per il 2025. Il nuovo anno inizierà subito forte con il lancio a metà gennaio di un razzo Falcon 9 con a bordo due lander lunari: Blue Ghost dell’azienda Firefly e Hakuto-R Mission 2 della giapponese ispace. Due missioni molto diverse tra loro ma entrambe con l’obiettivo di far scendere delicatamente il proprio lander sulla superficie della Luna ed eseguire una serie di esperimenti.

A febbraio, ci sarà poi anche un tentativo di allunaggio con Im-2 della Intuitive Machines mentre a fine anno farà un secondo tentativo Astrobotic, dopo il fallimento di Peregrine nel 2024, questa volta con Griffin.

Grande l’attesa anche per i prossimi test di Starship che potrebbe presto varare anche lo Starship Human Landing System, una variante lunare di Starship, che verrà utilizzata per la missione Artemis 3 a metà del 2027. Vast, invece, dovrebbe lanciare il primo modulo di una propria stazione spaziale Haven-1.

Nel campo più scientifico, c’è attesa per il lancio di Sperex, un osservatorio spaziale ideato per realizzare la mappa 3D della Via Lattea agli infrarossi, e per la fine di Juno, la sonda lanciata nel 2016 che ha permesso di conoscere Giove da vicino e che potrebbe concludere la missione tuffandosi definitivamente dentro il gigante gassoso.

Continua a crescere anche la capacità spaziale della Cina che, dopo aver messo in orbita la propria stazione spaziale ed essere scesa su Marte, ora con Tianwen 2 tenta di raggiungere un asteroide e riportarne a Terra un campione, mentre l’India proseguirà lo sviluppo del suo programma di voli spaziali umani Gaganyaan.

Sono infine da segnalare alcuni importanti momenti delle missioni dell’Agenzia Spaziale Europea BepiColombo, con il suo arrivo nell’orbita di Mercurio, e Juice che sorvolerà Venere per poi proseguire il viaggio verso le lune ghiacciate di Giove, così come i nuovi test al razzo Neutron della Rocket Lab, e al Rfa One della Rocket Factory Augsburg in Germania.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.