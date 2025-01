Misteriose sfere invadono le spiagge di Sydney | FOTO

MeteoWeb

Nove delle celebri spiagge di Sydney, inclusa la rinomata Manly Beach, sono state chiuse al pubblico a causa di insoliti detriti, sfere bianche e grigie, che hanno invaso la costa, proprio nel pieno della stagione estiva. Le autorità locali hanno annunciato di essere al lavoro per rimuovere in sicurezza questi detriti. La maggior parte dei frammenti ha le dimensioni di biglie, anche se alcuni risultano più grandi.

Le spiagge di Sydney, famose per la sabbia dorata e le acque cristalline, sono tra le principali attrazioni turistiche della città, richiamando visitatori da ogni parte del mondo. Tuttavia, ai bagnanti è stato consigliato di evitare le spiagge di Manly, Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North e South Curl Curl, North Steyne e North Narrabeen fino a nuovo avviso e di non entrare in contatto con il materiale, mentre continuano le operazioni di pulizia e le indagini.

Non è la prima volta che simili episodi si verificano nella regione. Lo scorso ottobre, diverse spiagge, tra cui l’iconica Bondi Beach, sono state chiuse dopo che migliaia di sfere nere sono comparse sulla riva. Un’inchiesta successiva aveva stabilito che quelle sfere erano composte da acidi grassi, sostanze chimiche simili a quelle presenti nei cosmetici e nei prodotti per la pulizia, oltre che da residui di cibo, capelli e altri materiali associati alle acque reflue.

