Mistero nel mare della Scozia: un intrigo di spionaggio internazionale che coinvolge… le balene!

Nei giorni scorsi, i sensori dei sottomarini della marina britannica che scandagliano l’area alla ricerca di segnali di attività ostili hanno rilevato per due volte “esplosioni” sospette. Sono sorte preoccupazioni sul fatto che un sottomarino russo senza equipaggio (un drone sottomarino), avesse lasciato cadere un dispositivo di ascolto sul fondale marino tra l’isola di Raasay e Applecross, nel nord/ovest della Scozia, per spionaggio. I militari britannici hanno attivato tutte le misure di sicurezza ma nella giornata di ieri l’enigma si è risolto.

Infatti un funzionario della marina ha detto al The Sun che “Abbiamo analizzato i suoni e ora crediamo che si trattasse di un mammifero marino. Una balena. Nello specifico, erano le flatulenze di una balena“. Tuttavia, un’altra fonte ha detto che erano ancora preoccupati, aggiungendo: “Stiamo prendendo la cosa molto seriamente. Dobbiamo supporre il peggio“.

Il suono è stato inizialmente rilevato mentre il sottomarino russo viaggiava verso nord, verso il mare aperto. È tornato indietro giorni dopo e si è spostato verso sud in direzione di Skye Bridge prima di girarsi e andarsene. Inizialmente gli analisti li descrissero come suoni prodotti dall’uomo, mai percepiti nella zona nei suoi 55 anni di rilevamenti.

Si temeva che l’unità di ricerca russa in acque profonde, nota come GUGI, stesse cercando di registrare le tracce acustiche dei nostri sottomarini, rendendoli più facili da tracciare e mettendo in pericolo gli equipaggi. E questa settimana due navi civili equipaggiate con robot sottomarini sono state avvistate al lavoro nel canale profondo 1.000 piedi.

Tuttavia, in passato, i versi emessi dalle balene sono stati scambiati per sottomarini nemici.

L’allerta è arrivata mentre ieri il Segretario alla Difesa John Healey aveva avvertito che le navi russe che danneggiassero i cavi sottomarini britannici rischiassero di essere abbordate e sequestrate dai Marines. A novembre un sottomarino della Marina è emerso accanto a una nave spia russa che stava sorvegliando un’infrastruttura sottomarina critica nella Manica. Un portavoce della Marina ha affermato: “Monitoriamo costantemente le acque territoriali per proteggere il Regno Unito“.

