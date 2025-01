Il mistero di Rex: sette anni di silenzio e nuove indagini sul cane scomparso in Germania

MeteoWeb

“E’ arrivato il momento in cui non si può aspettare oltre la polizia di Passau in Germania è informata sulla vicenda di Rex il cane sparito sette anni fa in un canile della città tedesca dove era stato portato dalla sua padrona una signora italiana che si era trasferita da poco in Germania da Bisignano in provincia di Cosenza e che per motivi strettamente personale aveva necessità di doversi separare suo malgrado dal cane per un breve periodo. Da quel momento del cane non c’è stata piu traccia, Rex è scomparso nel nulla ed alla proprietaria era stato detto che il cane era stato soppresso (pratica illegale) in quanto considerato mordace, senza mai dire chi aveva eventualmente autorizzato quell’eutanasia ne tantomeno quale veterinario se ne era occupato. Ora dopo sette anni la vicenda è tornata a galla grazie all’interessamento dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha riaperto la ricerca di Rex”, è quanto si legge in una nota inviata dall’AIDAA.

Ora la questione è finalmente finita sul tavolo della Polizia di Passau alla quale si rivolgono gli animalisti dell’Associazione AIDAA: “sono sette anni che la titolare del canile di Passau B.M. nasconde la verità sul destino di questo cane, alla nostra richiesta di spiegazioni il mese scorso ha risposto con una lettera piena di insulti-continuano gli animalisti- ora sarebbe il caso che mostrasse i documenti se veramente ha ucciso o fatto uccidere il cane Rex non lo fa forse perché essendo il cane intestato ad una signora italiana e con il microchip italiano sa benissimo di aver commesso un reato? Noi pensiamo di no –concludono gli animalisti – pensiamo che Rex sia ancora vivo e chiediamo che la Polizia di Passau chiarisca una volta per tutte questa vicenda: se Rex è morto si mostrino i documenti, s è ancora vivo bene lo ritrovi e lo riconsegni alla sua legittima padrona”.

