Moldova, il consumo energetico in calo: decisiva la risposta dei cittadini

La Moldova ha registrato un consumo di energia inferiore al previsto grazie alla risposta dei cittadini alle richieste di risparmio energetico. Lo ha annunciato il sottosegretario del ministero dell’energia, Constantin Borosan, citato dall’agenzia di stampa “Ipn”. La riduzione dei consumi nelle ore di punta è stata definita una priorità per evitare aumenti tariffari e interruzioni della rete. Borosan ha sottolineato che nei giorni feriali, quando i consumi aumentano a causa delle attività economiche, è cruciale limitare il consumo nelle ore di maggiore richiesta, in cui l’energia è scarsa o costosa.

“Grazie alla responsabilità dei cittadini e alle condizioni climatiche favorevoli, abbiamo notato un calo dei consumi rispetto alle previsioni, soprattutto nei momenti critici”, ha dichiarato Borosan. L’iniziativa per la riduzione del consumo energetico prosegue come parte di una strategia nazionale per mantenere la stabilità del sistema energetico e contenere i costi.

