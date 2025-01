Mondiali 2030, l’AIDAA scrive alla UEFA: “rischio strage di cani randagi”

MeteoWeb

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso di scrivere una lettera alla Federazione Gioco Calcio (FIGC) ed alla UEFA per chiedere un intervento immediato per evitare che in Marocco in occasione dei mondiali del 2030 vengano uccisi 3 milioni di cani randagi (ma secondo gli animalisti potrebbero essere di piu). “In questi giorni si legge che in Marocco in occasione dei mondiali di calcio previsti per il 2030 per rendere le città che ospiteranno le gare più presentabili sarebbe prevista l’eliminazione con mezzi cruenti di circa 3 milioni di cani. Questo è inaccattabile- scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA –e invitiamo la nostra federazione calcio e la Uefa a fare pressione perchè si modifichi questa crudele ed atroce decisione arrivando se necessario a ritirare le squadre qualora qualificate dalla competizione”.

