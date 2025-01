Completato il monopalo TP-less per il progetto eolico offshore: il piano in due fasi

MeteoWeb

Il primo monopalo TP-less destinato al progetto eolico offshore Nordseecluster A di RWE è stato completato presso lo stabilimento di Dajin Heavy Industry a Penglai, in Cina. L’azienda ha celebrato l’evento come un’importante pietra miliare: il Nordseecluster è il più grande progetto di monopali offshore mai realizzato dalla società, con un totale di 104 unità previste. Questo progetto rappresenta anche il secondo impegno internazionale di Dajin Heavy Industry nella fornitura di fondazioni offshore, dopo il precedente lavoro sul parco eolico danese Thor.

Il Nordseecluster sarà sviluppato in due fasi: il Nordseecluster A da 660 MW e il Nordseecluster B da 900 MW, ognuno composto da due parchi eolici offshore situati nel Mare del Nord tedesco.

I dettagli

La costruzione dei monopali TP-less è iniziata a maggio, con il primo acciaio già tagliato e pronto per essere trasformato nelle imponenti strutture. Dajin Heavy Industry si occuperà della fornitura completa dei 104 monopali nell’ambito di un contratto siglato con RWE, che guida lo sviluppo del Nordseecluster. Le operazioni di installazione saranno effettuate dalla nave di ultima generazione Boreas, di proprietà della società Van Oord, attualmente in fase di prova in mare.

Inoltre, la gestione dei monopali sarà affidata a Mammoet, un’azienda olandese che ha recentemente firmato un accordo con Buss Ports per il supporto logistico. I monopali saranno il sostegno delle turbine eoliche Vestas V236-15.0 MW, la cui installazione sarà curata da Havfram Wind. Il completamento di questa prima unità segna un passo significativo verso la realizzazione del Nordseecluster, un progetto ambizioso che contribuirà a rafforzare il ruolo della Germania nella transizione energetica globale.

