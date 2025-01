Montagna: recuperati 3 giovani incrodati a Capodanno in Cadore

MeteoWeb

Nella notte di San Silvestro 3 giovani alpinisti di Padova e Vigonza sono stati recuperati dai soccorritori dopo essere rimasti bloccati sui Lastoni di Formin. Durante la discesa in doppia dopo aver scalato la via Re Artù, avevano erroneamente seguito un cordino non legato alla via di rientro, finendo a 60 metri dalla cima. L’intervento è stato avviato alle 17:40, con l’invio di un elicottero di Trento, ma le difficoltà tecniche hanno richiesto l’atterraggio sulla vetta a 2.630 metri. I soccorritori hanno calato uno di loro per raggiungere il più lontano, per poi recuperare tutti e 4, portandoli sulla cima dove sono stati equipaggiati contro il freddo. Poiché l’elicottero di Trento era occupato, i soccorritori sono scesi con i giovani lungo la via normale, dove sono stati poi prelevati dall’elicottero di Treviso. I ragazzi sono stati trasportati al Campo sportivo e valutati dal medico per leggera ipotermia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.