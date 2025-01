E’ morto Luca Beatrice: il critico d’arte colpito da malore improvviso

MeteoWeb

Luca Beatrice è morto oggi, 21 gennaio, all’età di 63 anni. Il critico d’arte e figura di spicco del panorama culturale italiano era stato colpito da un malore ed era ricoverato da giorni all’ospedale di Torino. A darne notizia sui social è il fratello Giulio che su Facebook ha scritto: “due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni…ma il loro legame sarà eterno. Ciao Luca fai buon viaggio”. Beatrice – già presidente del Circolo dei lettori di Torino e attuale presidente della Quadriennale di Roma 2025 – era ricoverato in ospedale a Torino a seguito di un malore.

A ricordarlo anche da Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time della Rai: “amico mio, fratello mio, io non ho parole. Non ho proprio parole”, è il messaggio sui social. “Te ne sei andato così, all’improvviso, da ragazzaccio dispettoso, da biker che non vuole perdere tempo coi convenevoli. Che tu possa guardarci dall’alto di un deltaplano o di un aereopoema, cuore mio”, conclude.

