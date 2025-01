Ucraina, Mosca accusa Kiev: “attaccato con droni il gasdotto TurkStream”

MeteoWeb

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver lanciato un attacco con droni contro le infrastrutture del gasdotto TurkStream che trasporta il gas russo in Europa attraverso la Turchia. “L’11 gennaio il regime di Kiev, per interrompere le forniture di gas ai paesi europei, ha tentato un attacco con nove droni”, contro una stazione di compressione del gas nella Russia meridionale che rifornisce il gasdotto TurkStream, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota. Tutti i droni sono stati abbattuti e i detriti caduti che hanno causato danni di lieve entità, ha aggiunto.

Ucraina, Seul: 300 soldati nordcoreani uccisi

Circa 300 soldati nordcoreani sono stati uccisi nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Lo ha reso noto il parlamentare sudcoreano Lee Seong-kweun ai giornalisti dopo un briefing dell’intelligence della Cora del Sud (Nis). Ucraina, Stati Uniti e Corea del Sud accusano Pyongyang di aver inviato più di 10.000 soldati per aiutare le forze russe nella loro invasione.

“Le stime indicano che il numero delle vittime tra le fila delle forze nordcoreane ha superato le 3.000 unità, inclusi circa 300 morti e 2.700 feriti”, ha dichiarato Lee. A dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che quasi 3.000 soldati nordcoreani erano stati “uccisi o feriti” nel paese, mentre Seul stimava la cifra a 1.000.

“Gli appunti trovati sui soldati morti indicano che le autorità nordcoreane hanno esercitato pressioni affinché si suicidassero”, anche facendosi “esplodere prima della cattura”, ha continuato il funzionario eletto, membro della commissione di intelligence del Parlamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.