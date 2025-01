MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare una mucca scivolata in un dirupo in località San Salvatore, a Manfredonia (Foggia). È successo nella mattina di martedì 31 dicembre. L’intervento di salvataggio è stato reso possibile grazie all’equipaggio del Drago VF67. La mucca, dopo il salvataggio, è stata affidata alle cure del veterinario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.