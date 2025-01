Una multinazionale statunitense si aggiudica un maxi contratto per la perforazione offshore

MeteoWeb

La multinazionale statunitense Halliburton specializzata nello sfruttamento dei giacimenti petroliferi, ha annunciato oggi tramite un comunicato l’assegnazione di un contratto da parte della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras per servizi di perforazione integrati in diversi campi offshore nel Paese sudamericano. Il contratto, informa il Valore Economico, “è risultato di un processo competitivo. L’ambito del contratto include servizi di perforazione per pozzi di sviluppo ed esplorazione su un periodo di tre anni”. Nel contratto Halliburton “fornirà il sistema di perforazione diretta intelligente iCruise© (RSS) per ridurre il tempo di perforazione e posizionare i pozzi con precisione, e la piattaforma di automazione e operazioni remote LOGIXTM per migliorare la coerenza e le prestazioni della costruzione dei pozzi” . Inoltre, “Halliburton fornirà anche il suo servizio di resistività ultra profonda, EarthStar©, per posizionare i pozzi di produzione e mappare i giacimenti”.

“Questo contratto dimostra la forza di Halliburton nella perforazione offshore profonda e ultra-profonda e nella costruzione di pozzi,” ha dichiarato Waldomiro Mendes, vicepresidente in Brasile di Halliburton. Il contratto, che dovrebbe iniziare nel 2025, rappresenta il più grande contratto di servizio di Halliburton con Petrobras ed espande significativamente la presenza dei servizi di perforazione di Halliburton nelle aree sia del presal che non per i pozzi di sviluppo e per quelli di esplorazione, precisa il sito specializzato World Oil.

