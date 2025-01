Naufragio in area Sar Malta, a Lampedusa sbarcano 15 naufraghi e i corpi di due bambini

MeteoWeb

Sono giunti al molo Favarolo di Lampedusa i 15 naufraghi, fra cui 3 donne e un minorenne, salvati dalla nave ong Sea Punk e trasbordati sulla motovedetta Cp322 della guardia costiera. Sono stati sbarcati anche i cadaveri di due bambini, di due e tre anni. I migranti sopravvissuti sono originari di Nigeria e Camerun e hanno riferito d’essere partiti da Sabratha, in Libia, giovedì sera e d’aver pagato duemila dollari per la traversata fatta in parte con un natante in vetroresina di 10 metri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.