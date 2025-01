Nave incagliata a Marina di Massa, le operazioni proseguono nonostante la pioggia

MeteoWeb

“Questa mattina è arrivata la nave Diciotti della Guardia costiera, che seguirà da vicino tutte le operazioni in corso come nave di appoggio. Nonostante la pioggia, i lavori procedono regolarmente e oggi è prevista la collocazione delle panne galleggianti”: è quanto ha affermato il sindaco di Massa Francesco Persiani in merito all’incidente della nave cargo Guang Rong scontratasi con il pontile di Marina di Massa. “Nel frattempo è in corso anche un sopralluogo dei tecnici dell’amministrazione comunale insieme ai vigili del fuoco e alla ditta Neri per verificare le condizioni del pontile dopo l’impatto con la nave. Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione e vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi“

