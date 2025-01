Nave incagliata in Toscana, la Regione sul rischio rilasci di carburante

MeteoWeb

“Non risultano, almeno a vista, rilasci evidenti di carburante, però aspettiamo ovviamente l’esito dei campionamenti e dei successivi monitoraggi”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, oggi a Marina di Massa per una verifica insieme ai tecnici di Arpat sulle condizioni ambientali dopo che una nave cargo si è incagliata a causa del maltempo. Monni ha spiegato che “i soggetti incaricati dall’armatore stanno posizionando due tipi di panne, quella più vicina alla nave, capace di trattenere alcune quantità, non rilevantissime, di carburante eventualmente rilasciate e una più esterna”, che “invece ha una forte capacità di contenimento. Però ripeto, in questo momento non risulta alcun tipo di rilascio”.

Monni ha quindi aggiunto che “i sommozzatori si sono immersi per verificare le condizioni dello scafo, che è nostro interesse primario conoscere, perché determineranno la tipologia di operazioni per le quali intervenire”. Anzitutto per la rimozione del carburante e successivamente per l’eventuale spostamento della nave. Anche se è ancora presto per fare previsioni. “Dipende dalle condizioni dello scafo. Ovviamente se le condizioni lo permettono la priorità è un’operazione di trascinamento della nave in porto“, per poi procedere con il resto, “però bisogna vedere se la nave è in grado di reggere un’operazione di questo tipo. È tutto possibile, bisogna capire in che condizioni è lo scafo, se c’è un’emergenza legata a possibili rilasci che ad oggi non ci risulta, ma servono appunto verifiche più approfondite”.

