Navigare con la precisione dei GPS ma senza satelliti: il progetto ai Leonardo Labs

Realizzare un sistema di navigazione preciso come il GPS ma senza usare alcuna rete satellitare: è l’obiettivo di un progetto in corso nel Leonardo Quantum Lab di Roma, e che potrebbe in futuro essere usato su aerei, sottomarini e in tutte quelle situazioni in cui è difficile o impossibile la copertura satellitare. A renderlo possibile sono le tecnologie quantistiche e l’incontro tra il più preciso orologio atomico e un innovativo giroscopio e un accelerometro. “Uno degli elementi chiave del dispositivo è un innovativo orologio ad atomi di rubidio che vengono raffreddati attraverso una serie di laser che ne ‘congelano’ i movimenti”, ha spiegato all’ANSA Gianmaria Milani, uno dei ricercatori del Laboratorio Quantum Technologies di Leonardo.

Sfruttando le tecnologie quantistiche, le ‘pulsazioni’ di questa nuvola di atomi di rubidio sospesa nel vuoto diventano il cuore di un precisissimo orologio atomico, con un miglioramento di 1 o 2 ordini di grandezza rispetto a quelli attuali. Unito alla capacità di registrare ogni più piccolo movimento da parte di un giroscopio e di un accelerometro, l’orologio offrirà la possibilità di tracciare ogni spostamento con una precisione simile o persino superiore a quella che si ha usando una rete satellitare come Galileo o GPS.

“Il prossimo passo sarà la miniaturizzazione di tutte le componenti così da poter sviluppare un dispositivo compatto da usare dove la rete satellitare è di difficile accesso oppure disturbata”, ha aggiunto Massimiliano Dispenza, a capo dell’area dei Leonardo Innovation Labs dedicata a Tecnologie Quantistiche, Optronica e Materiali Avanzati. È il caso, ad esempio, del traffico urbano in zone con molti grattacieli, nelle gallerie, oppure degli aerei di linea disturbati dai disturbi ai sistemi di navigazione satellitari nelle regioni attorno al conflitto ucraino o i sottomarini impegnati in lunghe missioni senza poter emergere, per evitare di essere individuati.

