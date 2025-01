MeteoWeb

A causa della scarsa visibilità per la presenza di nebbia è stato temporaneamente chiuso sulla A30 Caserta-Salerno il tratto compreso tra Nola e Nocera Pagani in entrambe le direzioni. Per lo stesso motivo, chiuso anche il tratto Nola-Palma Campania.

